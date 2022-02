O mais bem pago do mundo: é este o plano do PSG para segurar Mbappé

Avançado está em final de contrato, mas o clube francês não desiste de assinar um novo vínculo.

O futuro de Kylian Mbappé continua na ordem do dia. O internacional francês está em final de contrato com o PSG, que não desiste de convencer o craque a assinar um novo vínculo. Segundo informa a RMC, o clube parisiense pretende fazer do jogador de 23 anos o mais bem pago do mundo e segue em conversações com representantes do jogador, procurando fechar o processo com uma proposta irrecusável.

Mbappé marcou o golo do triunfo (1-0) do PSG na primeira mão dos oitavos de final da Champions, frente ao Real Madrid, precisamente o clube que há muito é apontado como possível destino de Mbappé.

Na quinta época ao serviço do PSG, Mbappé leva, até ao momento, 22 golos marcados em 32 jogos.