"O lugar onde Gundogan vai jogar na próxima época ainda está em aberto"

Médio alemão termina contrato com o Manchester City no final da temporada e o agente garantiu que não existe qualquer acordo com clubes, numa altura em que o seu cliente tem sido associado ao Barcelona.

Ilkay Gundogan atravessa a sétima temporada no Manchester City e, com o seu contrato a expirar no próximo verão, o tio e agente do médio alemão garantiu esta quinta-feira que o seu cliente ainda não tem acordo com nenhum clube, apesar de ter vindo a ser muito associado ao Barcelona.

"Ainda não há acordo com nenhum clube. O lugar onde Ilkay vai jogar na próxima época ainda está em aberto. O seu foco nas últimas semanas tem estado centrado apenas no Manchester City e no nascimento do seu filho. Agora está na fase final e crucial da época e está completamente concentrado nisso", assegurou Ilhan Gündogan, em declarações ao jornal The Guardian.

De acordo com a imprensa espanhola, Gundogan faz parte dos desejos do Barcelona para a próxima época, especialmente caso o capitão Sergio Busquets, cujo contrato também expira no verão, decida não renovar. No entanto, a margem salarial para a vinda do médio está abaixo de zero, pelo que a mudança será muito difícil de se concretizar.

Na presente temporada, Gundogan soma quatro golos e três assistências em 37 partidas disputadas pelos citizens.