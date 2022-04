"O Liverpool será mais humilde que o Bayern porque já nos conhece"

Pau Torres, central do Villareal, prepara-se para enfrentar o último obstáculo que separa os espanhóis da final de Paris, depois de já ter eliminado Juventus e Bayern

Numa entrevista ao jornal espanhol Marca, Pau Torres abordou a meia-final da Liga dos Campeões que irá opor a sua equipa, o Villareal, com uma das melhores equipas da Europa no momento, o Liverpool. O central considera a equipa de Jürgen Klopp a favorita na eliminatória, mas recorda que o percurso do Villareal na prova já envolveu ultrapassar oponentes mais poderosos.

"Eles são os favoritos claros, eles estão em forma. Temos que saber contra quem estamos a jogar e não há problema em reconhecer que eles são favoritos. Mas a Juventus e o Bayern também o eram. Estamos aqui para preparar o jogo, trabalhá-lo e continuar a surpreender"

Relativamente ao respeito que adversário terá ao Villareal, Torres considera que a sua equipa já não irá surpreender, pelo que a equipa inglesa terá uma abordagem mais cautelosa comparativamente com o Bayern.

"No final, não temos nada a perder, pelo contrário. Estamos com muita fome de fazer grandes coisas. Seremos menos surpreendentes porque acabamos de eliminar a Juve e o Bayern, então o Liverpool será um pouco mais humilde que o Bayern foi e vai preparar o jogo conscientemente sabendo para o que somos treinados".