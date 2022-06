"O Liverpool não vai quebrar a sua estrutura salarial para manter Salah"

Robbie Fowler não acredita que o Liverpool esteja disposto a abdicar do equilíbrio financeiro para renovar com o astro egípcio

Depois de Sadio Mané ter saído para o Bayern, o Liverpool está em sério risco de vir a perder também Mohamed Salah, que tem apenas mais um ano de contrato e ainda não chegou a acordo para o renovar.

Sobre essa possibilidade, Robbie Fowler, antigo jogador dos reds, afirmou na coluna de opinião que detém no The Mirror que não acredita que o Liverpool esteja disposto a abdicar do equilíbrio financeiro para renovar com Salah, tal como não o fez quando se tratou de Mané.

"O Liverpool não vai quebrar a sua estrutura salarial para mantê-lo, tal como fez com Mané. Com Mané, o clube fez cálculos claros, precisos e órfãos de emoção. Ele queria um contrato gigante e, enquanto um dos melhores jogadores do mundo, não o julgo. Surge assim a questão, que cálculos estão a ser feitos com Salah? Não tenho todas as respostas, mas se quisessem quebrar a estrutura salarial para o manter, já o teriam feito", considerou o antigo avançado inglês de 47 anos.

Aos 30 anos, Salah leva cinco temporadas em Anfield, onde atingiu o estatuto de um dos melhores jogadores do mundo e conquistou um total de sete troféus até ao momento, com destaque para uma Liga dos Campeões e uma Premier League.