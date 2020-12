O líder Lyon não quer abordagens aos craques

Juninho rejeita que Depay e Aouar, associados a vários clubes na Europa, sejam para vender em janeiro

Com o Lyon em primeiro lugar do campeonato, a prioridade é manter os ativos principais para defender a sequência desportivo. Juninho, diretor do clube, garantiu, à "RMC", que não pensa desfazer-se de Depay ou Aouar.

"Vão existir algumas mudanças neste mercado de transferências, mas só para aqueles jogadores que já tínhamos definido que iam sair, como o Jean Lucas. Os mais importantes vão ficar connosco. Queremos manter a qualidade e é importante não deixar sair ninguém", disse

O Lyon é, atualmente, líder do campeonato com os mesmos 36 pontos de Lille e com mais um do que o crónico campeão PSG. Depay fez oito golos em 17 encontros, Aouar três.