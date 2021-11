A entrada que valeu o vermelho a Vidal e o levou a pedir desculpas no final

Médio chileno foi expulso no jogo com o Equador no minuto 14 por jogada violenta.

A imagem não parece deixar margem para dúvidas e o lance com Félix Torres valeu o cartão vermelho a Arturo Vidal. A disputa ao minuto 14 revoltou os jogadores equatorianos no jogo a contar pela 14.ª jornada do apuramento sul-americano para o Mundial'2022.

Vidal deixou o jogo a chorar. A expulsão, de facto, acabou por prejudicar a sua seleção, que acabou derrotada (2-0) e fez o Chile perder duas posições, a sair da zona de apuramento (agora é o 6.º, com 16 pontos, um a menos que Peru e Colômbia).

No fim do jogo, o médio do Inter de Milão pediu desculpas ao adversário. "Estou muito triste, o que aconteceu hoje é algo incrível. Não vi o adversário, de forma alguma queria magoá-lo. Peço desculpa à equipa técnica, aos meus companheiros e aos adeptos. Para nós foi um dia pesado. Agradeço à equipa que deu tudo no relvado, apesar das adversidades. Continuaremos a lutar pelo nosso objetivo ", disse Vidal à TNT Sports Chile.