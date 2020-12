Treinador do Liverpool considera que o golo de Son foi irregular.

O Liverpool isolou-se na liderança da Premier League depois de vencer o Tottenham por 2-1, com um golo de Firmino ao minuto 90. Jurgen Klopp mostrou-se satisfeito com o triunfo, que considerou merecido, embora com um recad para a airbitragem. Na opinião do técnico alemão, o golo de Son, no limite do fora de jogo, não devia ter contado.

"Para mim, o golo dos spurs foi irregular. Não estou a culpar ninguém. Foi um bom jogo contra um monstro do contra-ataque. Estivemos incrivelmente bem na posse de bola, mas eles marcaram", afirmou após o duelo. "Tiveram duas oportunidades, mas além disso controlámos o jogo. Acho que merecemos os três pontos e estou muito feliz.", disse ainda.

Os reds somam agora 28 pontos na Premier League, mais três do que o segundo colocado Tottenham.

Veja o golo de Son ao Liverpool: