O lance entre Otamendi e Raphinha que deixou Tite revoltado: "Inconcebível..."

Aos 32 minutos do encontro entre Argentina e Brasil, Otamendi acertou com o cotovelo no rosto de Raphinha.

O clássico entre Argentina e Brasil não teve golos, mas, como é habitual, não faltou polémica. E com um benfiquista ao barulho. Ao minuto 32 de jogo, ​​​​​​ Otamendi acertou com o cotovelo no rosto de Raphinha e o antigo jogador do Sporting ficou a sangrar.

Mesmo após a análise do VAR, a equipa de arbitragem mandou o jogo seguir. Raphinha ficou a sangrar no relvado e levou cinco pontos na boca, para revolta dos responsáveis do Brasil, que prepara uma participação contra o uruguaio Esteban Ostojich, responsável pelo VAR no duelo de San Juan.

"É simplesmente impossível, vou repetir, é simplesmente impossível não ver a cotovelada do Otamendi no Raphinha. Isso ia determinar o resultado? Não sei. Foi um grande jogo, mas há um elemento que tem de ser igual. Árbitro de alto nível no VAR não pode trabalhar desta forma, é inconcebível. Não é o termo que queria dizer, estou a usar esse porque sou educado" disse o selecionador brasileiro Tite.