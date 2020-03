O jogo foi cancelado mas foram comprados mais de 10 mil bilhetes: há uma razão

Uma notícia que nos chega da Bulgária, onde o campeonato também se encontra parado.

O Levski Sofia informou que os seus adeptos adquiriram pouco mais de 10.000 bilhetes para o jogo com o Ludogorets, da Liga búlgara de futebol, como medida solidária em relação à quebra financeira existente devido ao novo coronavírus. Respondendo a um apelo do clube, os adeptos do Levski Sofia compraram virtualmente os bilhetes para o jogo da 25.ª jornada do campeonato búlgaro, que se deveria ter disputado no sábado e foi cancelado, tal como aconteceu com os restantes jogos do campeonato, devido à pandemia de Covid-19.

"Pedimos a todos os adeptos que guardem os bilhetes, que serão válidos no futuro, assim que o jogo se realize com a presença de público", adiantou o clube num comunicado publicada na sua página oficial no Facebook.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.000 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 160 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 139 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados.