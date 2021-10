O inverno ainda não chegou, mas já adiantam uma investida falhada do Barcelona

Dani Olmo com a camisola do Leipzig

Dani Olmo é desejado, mas o Leipzig fecha a porta a um negócio.

O Barcelona não terá, ao que tudo indica, tarefa fácil no próximo mercado de inverno. Segundo escreve o jornal "Mundo Deportivo", o clube catalão pretende a contratação de Dani Olmo em janeiro, mas o negócio adivinha-se de muito difícil concretização.

A publicação adianta que o Leipzig considera o internacional espanhol imprescindível, fechando a porta a um acordo que o Barça já tinha tentado alcançar no verão. Na altura, propôs um empréstimo com opção de compra obrigatória, com os valores a poderem atingir os 75 milhões de euros no total.

Olmo termina contrato com o clube alemão em 2023, o que poderá "encorajar" o Barcelona a uma investida séria no verão. Aos 23 anos, cumpre a terceira época no Leipzig, onde chegou oriundo do Dínamo Zagreb, clube onde também terminou a formação após sair, precisamente, do Barcelona.