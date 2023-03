"O Inter atravessa uma crise, Inzaghi tem de manter a equipa concentrada"

Massimo Moratti, emblemático ex-presidente do Inter de Milão, fala das dificuldades da equipa que esta terça-feira visita o Dragão para a Liga dos Campeões

Duas derrotas nos últimos três jogos fizeram soar os alarmes no Inter de Milão, que esta terça-feira visita o Dragão para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões (bateu o FC Porto na primeira mão, por 1-0).

Em entrevista ao jornal Leggo, o emblemático ex-presidente do Inter Massimo Moratti fez uma radiografia do momento do clube, falando em crise.

"A equipa está a atravessar uma crise. Esperamos que o grupo seja forte e que o treinador seja corajoso, mas os resultados não estão a chegar. Estas são dificuldades que já vimos. Uma equipa desfocada que, após um desempenho importante, não consegue manter a organização necessária para ganhar o jogo. Também vi uma equipa desorganizada. E lamento, dada a qualidade dos jogadores. Alguns dos quais estão fora de forma. Lukaku está fora de forma, ele ainda está muito lento", comentou.

Sobre o trabalho do treinador, espera que consiga dar a volta à situação: "Um treinador tem sempre todas as responsabilidades, quando ganha e quando perde. Neste caso ele perdeu e por isso tem de sofrer as críticas da imprensa, do público e assim por diante. As responsabilidades estão aí por necessidade, porque é uma crise quer atlética, quer psicológica, quer tática. Parece-me que Inzaghi é um treinador que, em campo, deixa os jogadores livres para mostrar os seus talentos. Ele ainda tem de provar que sabe como manter a equipa concentrada com continuidade."