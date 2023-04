O insulto racista de Sané que terá provocado o soco de Mané

Foi revelado o insulto de Sané que gerou a reação do colega de equipa

A derrota do Bayern perante o Manchester City acabou mal no balneário dos alemães, com Sadio Mané a agredir Leroy Sané. O agressor foi suspenso e não estará na próxima partida dos bávaros e só agora se soube o que propiciou a agressão.

Leroy Sané terá dito "preto de merda" para o colega (segundo o Taggat), que reagiu a quente e respondeu com um soco.

Mané, que tem obras sociais no seu país, foi separado pelos colegas e já pediu desculpas, assim como Sané.