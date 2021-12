O impressionante registo de Oblak que é caso único em Espanha

Guarda-redes do Atlético participou nos 42 jogos do Atlético de Madrid neste ano.

Um dos principais pilares da equipa campeã espanhola na última temporada, Jan Oblak termina 2021 com uma marca impressionante. O guarda-redes do Atlético de Madrid é o único jogador da LaLiga a jogar todos os jogos da sua equipa este ano.

De acordo com o jornal "Marca", o antigo jogador do Benfica e Rio Ave somou 3.780 minutos em 42 participações nos últimos 365 dias, num ano em que os rojiblancos fizeram história ao somar o 11.º título nacional.

O internacional esloveno fez, no total, 46 jogos na última temporada e nesta já soma outros 24. Em Espanha, destacam o vigor físico do guardião de 28 anos, "doente" por trabalho, perfecionista e incansável no dia a dia.

A equipa colchonera, inclusive, já estará a preparar uma proposta para tentar aumentar o contrato com Oblak, que termina em junho de 2023. O guarda-redes está na sétima temporada consecutiva no Atlético de Madrid.