Declarações de Luiz Felipe Scolari, treinador do Atlético Mineiro, sobre a expulsão de Hulk no final do jogo com o América Mineiro, que terminou empatado 2-2

Hulk foi expulso no final do jogo entre Atlético e América Mineiro (2-2), tendo ficado visivelmente irritado com a equipa de arbitragem. No final, em sala de Imprensa, Luiz Felipe Scolari, treinador do Atlético Mineiro, comentou o sucedido, saindo em defesa do seu jogador.

"Expulsão? É ordem lá de dentro. O Hulk olha feio para alguém e é cartão amarelo. Já sabemos que é isso", começou por dizer aos jornalistas.

"Nós tentamos mostrar ao Hulk e a todo o mundo que ele, como capitão, pode, normalmente, com educação, dirigir-se ao árbitro de forma respeitosa. Ele não tem reclamado de forma desagradável, levantado o braço, 'atirado' o árbitro contra o público. Aliás, quem 'atirou' o Hulk contra o público foi o árbitro, correu 20 metros para lhe dar um cartão. Sabe quantos cartões ele deu hoje depois de 20 faltas do América? Um aos 88 minutos e outro aos 92 para quem está no banco. Faça uma pesquisa sobre o famoso, para ver como fica", concluiu.