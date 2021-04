"O Guarín ligou e disse que não podia treinar, que tinha um problema familiar. E nunca mais o vi"

Declarações do treinador do Millonarios depois de Fredy Guarín, internacional colombiano, ter sido detido esta quinta-feira por alegada violência doméstica em casa dos pais

Fredy Guarín, internacional colombiano, foi detido esta quinta-feira por alegada violência doméstica em casa dos pais. Foi a própria Polícia Metropolitana do Vale de Aburra a confirmar a detenção do jogador que havia regressado à Colômbia para jogar no Millonarios, de onde recentemente havia pedido despensa dos treinos para tratar de assuntos pessoais.

"Recebemos uma chamada de denúncia de violência doméstica. Quando a polícia chegou ao local, encontrou, no interior de uma casa, pessoas feridas e um filho [Guarín] que lutava com os pais", disse a polícia local.

"Agimos de forma muito profissional, os pais pediram ajuda para que esta pessoa fosse conduzida conforme a lei. É um facto para o qual queremos chamar a atenção a todos os colombianos, ou seja, para o uso moderado de substâncias que podem gerar dependência", afirmou ainda, pressupondo-se assim que o jogador que na Europa se destacou ao serviço de FC Porto e Inter estaria sob efeito de álcool ou estupefacientes.

Perante o sucedido, o treinador do Millonarios, clube de Bogotá que o médio representa desde este ano, disse: "Tudo isto apanhou-me de surpresa, porque durante o tempo em que Guarín esteve aqui, nunca nos mostrou o que estava a acontecer". Para Alberto Gamero há, agora, coisas bem mais importantes do que o futebol: "Aproveito para dizer a Guarín que esta equipa técnica, estes jogadores e estes diretores estão com ele".

"Estamos com o ser humano que aqui conhecemos. Aqueles atos que hoje todos vimos... Conhecemos o ser humano Fredy Guaríin, pessoa que veio para o Millonarios com uma grande ilusão, uma grande expectativa. Esse é o Guarín que conhecemos e é esse Guarín a quem dizemos que tem o nosso total apoio".

Gamero garante que nunca imaginou o que sucedeu esta quinta-feira: "No domingo fez um treino espetacular, por isso estamos ainda mais surpreendidos. No dia seguinte ligou e disse que tinha um problema familiar e que não podia treinar. Compreendemo-lo, mas, infelizmente, até hoje não regressou".

Alberto Gamero foi claro ao garantir que as portas do clube estão abertas para o jogador, se ele puder regressar: "Ao ser humano que conhecemos, sim", afirmou. "O importante agora é que ele seja capaz de resolver as suas coisas, de esfriar a cabeça. Se, por outro lado, como muitos dizem, tiver um problema de consumo excessivo de álcool, que vá para um centro de reabilitação, que faça tudo o que ele poder fazer" concluiu.

"O Guarín é uma pessoa jovem para o futebol e o que ele fez connosco, perdeu 13 ou 14 quilos, foi através de um grande esforço. Ele já estava no ponto desejado. Penso que o Guarín ainda tem algo para dar ao Millonarios ou a qualquer equipa de futebol. Eu sei que ele vai assentar e terminar bem a sua carreira", concluiu.