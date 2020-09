"O grande problema de Messi é que compete consigo próprio"

Lionel Messi, astro argentino do Barcelona

Andoni Zubizarreta, antigo diretor desportivo do Barcelona, fala sobre o craque argentino.

O antigo diretor desportivo do Barcelona Andoni Zubizarreta comentou a grande novela do mercado de transferências, sobre a possibilidade de saída de Lionel Messi do emblema blaugrana.

Zubizarreta acredita que a possível saída devia ter sido medida em várias perspetivas, não apenas a da saída de um jogador.

"Há jogadores que representam muito mais do que ser um grande jogador e Leo Messi é um desses casos. Representam o jogo, mas também esse jogador pequeno que tem uma constituição física especial, mas que constrói, é capaz de marcar golos...", começou por dizer em entrevista ao El País.

Não Perca Benfica Darwin com lacunas encosta concorrentes: "Pode ser um super ponta de lança" José Gomes orientou o novo camisola 9 do Benfica no Almería e projeta-lhe potencial para fazer a diferença sozinho, mas tendo a receção de bola e o posicionamento para melhorar

"Um menino de bairro? Isso, um menino de bairro, que parece um menino normal que se tornou no melhor jogador do mundo. A perda desse jogador deveria ter sido medida desde a perda do próprio jogador de futebol, à perda para a competição como para os miúdos que se contratam e querem ser como os melhores", continuou, antes de concluir:

"Também devia de se ter medido o que teria significaria para um clube tão particular como o Barcelona. O problema de Messi é que compete consigo próprio".