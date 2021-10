Lance marcante de um dos jogadores mais importantes das últimas décadas

O dia 12 de outubro de 1996 será sempre recordado por Ronaldo Luís Nazário de Lima, o avançado Fenómeno do futebol mundial. Foi nessa data, há exatamente 25 anos, que o então jogador do Barcelona marcou um dos seus golos mais míticos, em Compostela.

Com a camisola número nove dos catalães, Ronaldo correu praticamente meio campo, passou com toda a classe por quatro jogadores, revelando uma mistura fatal de qualidade técnica, potência e, sobretudo, talento nato para jogar futebol.

No banco, Bobby Robson colocava as mãos na cabeça, perante o golo que via o seu pupilo fazer. 16 toques que ficam para a história e que, pelo menos 25 anos depois, ainda são recordados.