O Milan venceu esta quarta-feira por 2-1 na visita ao Salernitana, em jogo da 16.ª jornada da Serie A. Aos 10 minutos, Rafael Leão abriu o marcador para a formação rossoneri, que reforçou a segunda posição do campeonato italiano, com 36 pontos, ficando provisoriamente a cinco pontos do líder Nápoles.

Veja o golo: