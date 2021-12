O golaço acrobático que ajudou a selar a derrota da equipa de Leonardo Jardim

O golo acrobático do Al Fateh

Sofiane Bendebka marcou um golo de bicicleta na vitória do Al Fateh diante do Al Hilal.

O Al Hilal, equipa do treinador português Leonardo Jardim, acabou derrotado na receção ao Al Fateh (2-3), em jogo a contar para a 14.ª jornada da Premier League da Arábia Saudita, no sábado. Seria mais um revés comum não fosse por um lance em especial.

No minuto 71 de jogo, o avançado internacional argelino Sofiane Bendebka marcou o 2-1 para o Al Fateh com um remate acrobático, uma bicicleta, no coração da área. Confira abaixo o belo golo.