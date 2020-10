O gesto de Mourinho após o enfarte sofrido por Casillas: "Muitos não sabem..."

Antigo guarda-redes do FC Porto revelou que o treinador português foi "um dos primeiros" a contactá-lo após o enfarte sofrido em maio de 2019.

Foi a 1 de maio de 2019 que a vida de Iker Casillas deu uma volta de 180 graus: então ao serviço do FC Porto, o espanhol sofreu um enfarte do miocárdio durante um treino e, apesar de uma recuperação rápida e bem-sucedida, não voltaria a jogar futebol.

Em entrevista à ESPN, o antigo guarda-redes dos dragões e do Real Madrid recordou os momentos que se seguiram ao choque, mostrando-se sensibilizado com um gesto de José Mourinho, com quem, é sabido, não teve a melhor relação nos tempos em que ambos coincidiram no Santiago Bernabéu.

"Muitos não sabem, mas o míster José Mourinho foi uma das três primeiras pessoas que falou comigo para saber como estava", contou Casillas, prosseguindo: "Voltei a ver gente que não via há muito tempo, isso faz-te valorizar as pequenas coisas. Passas a viver mais o dia a dia e deixas de ficar fechado no teu mundo, na tua cabeça. O que tens de fazer, de pensar, é no que vais fazer a cada dia", afiançou o "Santo", que manifesta vontade de continuar ligado ao mundo do desporto rei:

"Tive muita sorte, há pessoas que não têm tanta... As circunstâncias fizeram-me valorizar tudo. Sou um privilegiado, se puder continuar ligado ao futebol, assim o farei", rematou Iker.