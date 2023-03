O futuro de Messi: em França dizem que reina o pessimismo no PSG

Craque argentino está em final de contrato.

Em final de contrato com o PSG, parece ganhar cada vez mais força a possibilidade de o astro argentino dar por encerrada a aventura no clube no final da temporada, altura em que termina o atual vínculo entre as partes.

Segundo escreve o diário L'Équipe, no seio do emblema parisiense reina mesmo o pessimismo no que toca à eventual assinatura de um novo contrato. Os motivos são económicos: o avançado ganha um elevado salário e ao dele há que juntar o de Neymar e, sobretudo, Mbappé. A questão do fair play financeiro preocupa, portanto, os responsáveis do PSG.

O Al Hilal, da Arábia Saudita, já foi apontado como um dos clubes interessados, sendo que Sergio Ramos, outro jogador do PSG em final de contrato, estará igualmente na agenda. Um regresso ao Barcelona também não parece descabido nesta fase. "Tem as portas abertas, ele sabe, porque faz parte do nosso emblema. Mas tenho de respeitar o facto de ser jogador do PSG e está agora num grande momento", disse recentemente Joan Laporta, presidente do clube catalão, sobre Messi.