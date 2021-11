O futuro de Kroos, segundo o seu agente: "Acho que o Toni vai acabar a carreira no Real"

Médio tinha sido associado a Manchester City e Liverpool

Em Madrid desde 2014, Toni Kroos não deverá mudar de ares até ao final da carreira. Pelo menos essa é a convicção do seu agente, Volker Struth.

"Penso que o Toni irá terminar a sua carreira no Real Madrid. Ele não me disse em nenhum telefonema que gostaria de sair. Ele e a sua família estão muito felizes em Madrid", afirmou o agente do internacional alemão.

O centrocampista, que já leva 327 jogos com o Real Madrid, vinha sendo associado a grandes clubes como Manchester City e Liverpool.