O futuro de Gabriel Jesus: um clube riscado e outro na linha da frente

Possibilidade de rumar a Espanha parece posta de parte.

Com apenas mais uma época de contrato com o Manchester City, a saída de Gabriel Jesus do plantel é tida como certa, mas não será com destino ao Real Madrid. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em questões de mercado, o clube campeão europeu levou a cabo alguns contactos com o jogador, mas sem avanços significativos.

O internacional brasileiro deve, por isso, manter-se na Premier League, sendo o Arsenal o destino mais provável neste momento.

Gabriel Jesus, 25 anos, chegou a Manchester na época 2016/17, após brilhar pelo Palmeiras Em 2021/22 fez 13 golos em 41 jogos.