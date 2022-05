O futuro de Di María: o que parecia certo ainda é, afinal, uma dúvida

Di María está em final de contrato com o PSG

Ángel di María já foi dado como praticamente certo na Juventus, ele que está em final de contrato com o PSG, mas eis que, afinal, o futuro do argentino pode não passar por Turim. Laurent Perrin, jornalista do "Le Parisien", garante que existe a possibilidade de o ex-jogador do Benfica continuar na formação francesa mais uma temporada.

Este cenário, segundo é indicado, dependerá do novo treinador do PSG, tendo em conta que Maurcio Pochettino estará de saída, e também se Leonardo, atualmente diretor desportivo, continua no cargo.

Di María, 34 anos, chegou ao PSG em 2015/16, após passagens por Manchester Unietd, Real Madrid e Benfica. esta época leva quatro golos em 30 jogos.