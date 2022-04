O futuro de Di María: já há alguns detalhes sobre possível contrato

Argentino continua a ser associado à Juventus.

Ángel di María está em final de contrato com o PSG e o futuro do argentino passa por outro clube na próxima temporada. Já foi notícia que a Juventus segue com atenção a situação do extremo, tendo em conta que irá ficar sem Dybala, e esse é um tema que tem vindo a ganhar força.

Segundo o jornalista Gianluca di Marzio, especialista em mercado de transferências, Di María continua a ser uma possibilidade em Turim, indicando que em cima da mesa pode vir a estar um contrato curto, de uma ou duas épocas, permitindo ao ex-Benfica terminar depois a carreira na Argentina.

Di María tem 34 anos, leva três golos em 26 jogos esta temporada e um eventual regresso ao clube da Luz chegou a ser noticiado.