O futuro de Cavani: um possível destino é noticiado com insistência

Avançado uruguaio está em final de contrato com o Manchester United.

Em final de contrato com o Manchester United e fora das contas de Erik ten Hag para a próxima temporada, Edinson Cavani irá mudar de ares e um possível destino é noticiado com insistência: o Boca Juniors.

O interesse do clube argentino não é antigo e, de acordo com a imprensa internacional, o Boca Juniors mantém o desejo que contar com o avançado uruguaio depois de terminar a aventura em Old Trafford.

Cavani, 35 anos, cumpre a segunda época nos "red devils" e a atual tem sido para esquecer: dois golos marcados em 17 jogos. No futebol europeu brilhou ao serviço de PSG, Nápoles e Palermo, depois de dar nas vistas no Danubio, do Uruguai.