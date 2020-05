O futebol de elite regressa hoje: tudo o que precisa de saber sobre a Bundesliga

Todos vão estar de olhos no futebol germânico, não apenas pelo interesse desportivo, mas também para perceber se os protocolos seguidos por este país vão impedir a propagação da covid-19.

Às 14h30 deste sábado, centenas de milhões de pessoas em todo o mundo vão poder matar saudades do futebol de alto nível, assistindo pelas televisões a um dos cinco jogos da liga alemã marcado para essa hora.

O dérbi do Ruhr, entre o Dortmund e o Schalke 04, é o prato forte de um dia que terá ainda uma sexta partida desta 26.ª jornada, das nove que faltam jogar na Bundesliga. Mais de dois meses depois da pandemia do novo coronavírus ter deixado os adeptos sem futebol - 64 dias, desde os jogos da Liga Europa de 12 de março, são o maior interregno de sempre no mundo ocidental, porque mesmo durante as grandes guerras houve países que continuaram a ter competições -, a liga alemã é a primeira das grandes do Velho Continente a recomeçar, mesmo se a covid-19 obriga ainda a rigorosas medidas de segurança e a jogos à porta fechada.

Não Perca José Manuel Ribeiro Parafutebol Está aí o futebol na versão pandemia e nos estádios que costumavam ser os mais cheios da Europa.

E enquanto os adeptos vão estar sobretudo atentos ao fenómeno desportivo e à competição, os responsáveis pelo futebol na Alemanha e noutros países, assim como autoridades várias, vão tentar perceber se os planos da DFL para que o desporto regressasse em segurança vão resultar, impedindo casos de contágio pelo coronavírus.

O Governo alemão aprovou um protocolo que, numa lei extraordinária, foi inserido nas leis do jogo. A começar pelo número de intervenientes em cada encontro, que não deve ultrapassar os 330, entre relvado, bancada e zonas externas. No relvado, por exemplo, só podem entrar 100 pessoas. Antes ainda dos jogos, as equipas são todas testadas duas vezes - na II liga o D. Dresden teve vários casos positivos e ficou de quarentena com os jogos adiados - e ficam em estágio confinado, cuja quebra já afastou dois treinadores - do Augsburgo e do Union Berlim - desta jornada. O distanciamento, o uso de máscaras, garrafas de água personalizadas, desinfeções várias, inclusive da bola no decorrer dos jogos, são outras das várias regras impostas.

Adaptação obrigatória

As mudanças e exigências vão implicar, obrigatoriamente, uma adaptação das equipas e Lucien Favre, técnico do Dortmund realçou: "Sem espectadores, especialmente em casa, onde jogamos diante de 80 mil pessoas será muito diferente. É uma questão mental. Temos de nos preparar para isso, é muito importante." Julian Nagelsmann, o impulsivo técnico do RB Leipzig, avisou, por sua vez, para o facto de tudo ser mais audível num estádio vazio. "Vou tentar comportar-me de maneira socialmente aceitável", brincou. Enquanto, Bruno Labbadia, técnico do Hertha, comenta sobre o recomeço: "Tenho dito que é voar às cegas".

Calendário da 26.ª jornada da Bundesliga:

- Sábado, 16 de maio

14:30 Hoffenheim - Hertha Berlim ELEVENSPORTS 3

14:30 Dortmund - Schalke 04 ELEVENSPORTSm 1

14:30 Augsburgo - Wolfsburgo ELEVENSPORTS 5

14:30 Fortuna Dusseldorf - Paderborn ELEVENSPORTS 4

14:30 RB Leipzig - Friburgo ELEVENSPORTS 2

17:30 Frankfurt - M'Gladbach ELEVENSPORTS

- Domingo, 17 de maio

14:30 Colónia - Mainz ELEVENSPORTS 1

17:00 Union Berlin - Bayern ELEVENSPORTS 1

- Segunda-feira, 18 de maio

19:30 Werder Bremen - Leverkusen ELEVENSPORTS 1