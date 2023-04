O fracasso dos clubes ingleses na Europa: apenas Manchester City e West Ham salvam a honra

A eliminação do Manchester ​​​​​​​United nos quartos de final da Liga Europa veio confirmar a tendência negativa desta época.

Na presente temporada, a liga inglesa colocou sete clubes nas competições europeias (quatro na Liga dos Campeões, dois na Liga Europa e um na Liga Conferência). Porém, chegada a altura das derradeiras decisões, apenas duas formações continuam nas respetivas provas: o Manchester City, que vai disputar as meias-finais da Champions diante do Real Madrid, e o West Ham, que vai tentar eliminar o AZ Alkmaar para chegar à final da Liga Conferência.

As restantes cinco equipas (Liverpool, Tottenham e Chelsea, na Liga dos Campeões, e Arsenal e Manchester United, na Liga Europa) sucumbiram em fases precoces, esbatendo, claramente, o domínio das últimas épocas.

Por exemplo, falando exclusivamente da Champions, em 2021/22, duas formações inglesas marcaram presença nas meias-finais, sendo que uma foi finalista vencida; já em 2020/21, na final realizada no Estádio do Dragão, no Porto, o Chelsea bateu o Manchester City; por fim, em 2018/19, houve outra final entre conjuntos ingleses, com o Liverpool a levar a melhor sobre o Tottenham.

Já na Liga Europa, o Chelsea triunfou sobre o eterno rival Arsenal na final de 2018/19, enquanto o Manchester United, de José Mourinho, levantou o troféu em 2016/17.