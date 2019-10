"O Flamengo de Jesus é uma bofetada na cara do futebol brasileiro"

Nem todos concordaram com a opção do Flamengo, mas contam-se cada vez mais os que agora defendem o trabalho do treinador português que colocou a equipa carioca no topo do Brasileirão e na final da Taça dos Libertadores

"O Flamengo de Jorge Jesus é uma bofetada na cara do futebol brasileiro como um todo. Da gente da imprensa, dos jogadores e dos treinadores, principalmente". A frase pertence a Arnaldo Ribeiro, comentador da Sport TV do Brasil, quando instado a falar do sucesso do Fla e do treinador português. "Ele conseguiu desmistificar uma série de pontos neste período, sobretudo a questão do descanso, de não poder usar os mesmos jogadores em jogos consecutivos".

"Isto tudo também não é só trabalho do treinador, mas ele é o mentor. Isso é igualmente trabalho do departamento médico, preparadores-físicos, direção. Isto é uma bofetada na cara de todos os outros clubes do futebol brasileiro", concluiu.