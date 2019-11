"O Flamengo atropelou-nos porque demos a oportunidade"

Renato Gaúcho, aborda o reencontro com o Flamengo, agora para o campeonato.

Renato Gaúcho, treinador do Grémio, falou esta sexta-feira aos jornalistas, tendo como pano de fundo o encontro com o Flamengo, domingo, em Porto Alegre. Na memória ainda está o 5-0 sofrido na segunda mão das meias-finais da Taça Libertadores.

"Não. Nós estamos entalados com o nosso desempenho. O Flamengo fez a parte dele. O Flamengo jogou futebol como fez isso muito bem nos últimos cinco meses. Atropelou-nos porque demos oportunidade. Não está entalado não. Nós é que infelizmente não estivemos numa noite como csotumamos numas meias-finais da Libertadores. O Flamengo fez o que vinha fazendo, jogou futebol, aproveitou as oportunidades e venceu. Não tem nada de vingança agora. Espero que a minha equipa esteja numa noite melhor do que aquela no Maracanã. Uma tarde, melhor dizendo, do Gre-Nal, que jogamos bem. Nada de vingança", disse o treinador do Grémio.

O Flamengo chega ao encontro de domingo após um empate frenético a quatro golos, na receção ao Vasco da Gama. "O Vasco jogou muito bem, grande jogo. O que o Vasco fez a minha equipa também faz. Infelizmente não o fizemos contra o Flamengo no Maracanã, no primeiro tempo da Libertadores aqui. Importante é fazer o que estamos acostumados a fazer há muito tempo. As palavras que sempre peço. Estar focado e concentrado e competir. Coloco sempre essas três palavras. Eles têm feito. Não é porque o Vasco fez e fez muito bem, que minha equipa não faz. A gente faz sim. Pode ter certeza que o exemplo do Grêmio é o exemplo para outras equipas", completou Renato Gaúcho.