O favorito à sucessão de Lampard no comando técnico do Everton

Fotografia: Action Images via Reuters

A Sky Sports avança que Marcelo Bielsa é o candidato preferido do clube inglês.

Sem clube desde que deixou o leme do Leeds, na temporada passada, o técnico argentino já terá mostrado interesse em assumir o cargo, após ter estado perto de rumar ao Bournemouth no seguimento da saída de Scott Parker, em agosto do ano passado.

Tirando a passagem pelo Leeds, única equipa que orientou em Inglaterra até ao momento, Bielsa também treinou na Argentina (Newell's Old Boys e Vélez Sarsfield), México (Atlas e América), Espanha (Athletic Bilbau), França (Marselha e Lille) e Itália (Lázio), para além de já ter sido selecionador argentino e chileno.

Ralph Hasenhuttl (ex-Southampton), Sean Dyche (ex-Burnley) e Thomas Frank, atualmente no Brentford, também estarão na corrida pelo leme do histórico inglês, que ocupa a penúltima posição da Premier League, a dois pontos do primeiro lugar acima da zona de despromoção (17).