O factor que "pesou mais" na opção de Hulk pelo Atlético Mineiro

Avançado brasileiro foi anunciado como reforço do clube de Belo Horizonte.

Apontado a FC Porto, Palmeiras, Wolverhampton ou Vasco da Gama, entre outros, a decisão de Hulk acabou por recair sobre o Atlético Mineiro.

O avançado de 34 anos assinou pelo emblema de Belo Horizonte e vai prosseguir a carreira ao serviço no Brasil, onde nunca se afirmou verdadeiramente - fez apenas dois jogos pelo Vitória, antes de rumar ao Japão.

Esse foi, aliás, o motivo que mais pesou na decisão do internacional brasileiro, de acordo com Marisa Alija, advogada de Hulk. O avançado, que representou o FC Porto entre 2008 e 2012, quer ser "verdadeiramente conhecido" no país natal.

"Ele [Hulk] está a entrar num projeto que visa uma solidificação no cenário nacional do clube. Ele fará parte disso. É uma das peças fundamentais para isso. (...) Fazia falta ao sonho dele, que é de menino, de ser verdadeiramente conhecido no seu próprio país. Isso pesou mais para ele. Ele já estava a ouvir o Atlético e outros clubes no Brasil mesmo sabendo que ganharia menos. Foi flexível, colocou um número limite na cabeça, e foi mais flexível ainda ao longo do desenvolvimento das negociações", explicou Marisa Alija, em entrevista ao Globoesporte. A advogada de Hulk, que terminou contrato com o Shanghai SIPG em dezembro, referiu ainda que o experiente atacante tinha propostas da Europa e... da China:

"Ele tinha, até ao último segundo, outras propostas a tentar demovê-lo da ideia de vir para o Brasil. O factor financeiro ficou em segundo plano, Hulk ponderou outras coisas. E até por ter uma carreira vitoriosa, foi destaque por onde passou e conseguiu com trabalho contratos rentáveis. O Hulk ponderou outros factores que eram mais importantes para ele. De estar num grande clube, de expressão. Ele passou pelo Vitória, teve dois jogos só, bem no início da carreira" rematou.