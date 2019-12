O exorbitante salário pedido por Haaland que o pode afastar do Leipzig

De recordar que Haaland tem uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.

Erling Haaland, jovem promessa do Salzburgo, tem vindo a ser associado a clubes como Real Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund ou mesmo a Juventus, mas parecia ser o Leipzig o principal candidato à contratação do avançado.

No entanto, de acordo com o "Bild", o norueguês terá de abdicar de três milhões de euros por ano caso opte pelo atual líder da Bundesliga. Isto porque, e ainda de acordo com a mesma informação, o jogador de 19 anos pede oito milhões de euros anuais - oito vezes mais do que aufere no Salzburgo -, sendo que o Leipzig não estará disposto a despender mais do que cinco.

E esta poderá mesmo ser a oportunidade que o Borussia Dortmund precisa. Segundo vários órgãos de comunicação social alemães, Haaland e o seu agente, Mino Raiola, terão também reunido com dirigentes no Borussia, e as pretensões económicas do avançado estão mais dentro das possibilidades do atual quarto classificado do que do líder.

De recordar que Haaland tem uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.