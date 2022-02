O estado do PSG antes da eliminatória contra o Real: Neymar difícil, Ramos quase impossível

Neymar, jogador do PSG

Dupla fora da convocatória para o encontro com o Rennes, do campeonato, marcado para esta sexta

O PSG continua com duas grandes interrogações para a eliminatória da Champions com o Real Madrid. Pochettino ainda não sabe se poderá contar com duas das estrelas da companhia: Neymar e Sergio Ramos.

O primeiro voltou aos trabalhos, mas não joga desde novembro. Pode ser convocado para o jogo com os merengues, mas muito dificilmente conseguirá atuar uma grande quantidade de minutos. O segundo continua sem treinar e não deverá mesmo defrontar a antiga equipa.

Ambos os jogadores ficaram de fora da convocatória para o encontro com o Rennes, que antecede a primeira mão da Liga milionária. Os franceses recebem primeiro o Real Madrid, em Paris.