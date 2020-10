O erro insólito do árbitro na ficha de jogo do clássico espanhol que se tornou viral

Árbitro confundiu o estádio em que Barcelona e Real Madrid se defrontaram.

O Real Madrid bateu no sábado o Barcelona por 3-1, no Camp Nou, mas, foi o erro do árbitro Martínez Munuera na ficha de jogo que acabou por se tornar viral.

De acordo com o árbitro, o clássico espanhol jogou-se não no Camp Nou, casa do Barcelona, mas sim no Benito Villamarín, em Sevilha, estádio do Bétis.

Pois bem, o insólito erro deixou os adeptos do Barcelona em polvorosa nas redes sociais, aproveitando para duvidar da sua capacidade para decidir o que consideraram ser a jogada mais polémica da partida, a grande penalidade de Lenglet sobre Sergio Ramos, que deu o 2-1 ao emblema merengue.

O erro ainda permanece no site da Real Federação Espanhola de Futebol.