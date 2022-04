O "erro" de Pochettino que lhe custou o cargo de novo treinador do Manchester United

Erik ten Hag foi o nome escolhido para assumir o comando técnico dos red devils na próxima época

Após Erik ten Hag ter sido anunciado, esta quinta-feira, como o novo treinador do Manchester United na próxima época, a imprensa local garante que Mauricio Pochettino, que também estava na corrida para a sucessão de Ralf Rangnick, cometeu um "erro" que ditou a preferência pelo ainda técnico do Ajax.

Escreve o jornal Manchester Evening News que, depois de Ole Gunnar Solskjaer ter sido demitido do comando técnico dos red devils no final de 2021, os responsáveis do United contactaram o PSG e deram conta do interesse em contratar Pochettino.

O treinador argentino decidiu por não se pronunciar quanto ao interesse do clube inglês e a decisão de não agilizar o processo terá sido mesmo o "erro" que ditou a virada de atenções para ten Hag.

Pochettino, após o fracasso na Liga dos Campeões, onde o PSG foi eliminado pelo Real Madrid nos oitavos de final, tem sido associado à porta de saída do clube no final da época, com Zinedine Zidane, à semelhança do ano passado, a ser o principal nome apontado à sucessão.