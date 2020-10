O empate do Shakhtar Donetsk e um aviso do Zorya ao Braga

Equipa de Luís Castro e o adversário do Braga na liga Europa empataram. Zorya roubou pontos ao Dínamo Kiev.

O Shakhtar Donetsk, treinado por Luís Castro, empatou 2-2 na visita ao Desna, enquanto o Zorya Luhansk, adversário do Braga na Liga Europa, empatou 1-1 com o Dínamo Kiev, líder da Liga ucraniana de futebol.

Viktor Kovalenko adiantou o tetracampeão Shakhtar Donetsk no marcador logo aos quatro minutos, mas o Desna reagiu e deu a volta, por intermédio de Mostovy e de Andriy Totovytsky, aos 17 e aos 26,.

O melhor que a formação liderada por Luís Castro conseguiu foi empatar aos 79, com o médio brasileiro Dentinho na finalização.

Com este empate, o emblema de Donetsk, ainda sem derrotas após cinco jornadas, segue no terceiro posto com nove pontos, logo seguido pelo Desna, que tem os mesmos pontos.

Já o Zorya, adversário do Braga no Grupo G da Liga Europa, foi arrancar um empate ao terreno do líder Dínamo Kiev, com ambos os golos a surgirem na segunda metade do desafio. Vladyslav Kochergin fez o primeiro do jogo aos 65 e, 10 minutos depois, o esloveno Benjamin Verbic restabeleceu a igualdade.

O adversário dos minhotos segue no nono lugar na, com cinco pontos, enquanto o Dínamo Kiev comanda a tabela com 11 pontos, os mesmos que o segundo, o Vorskla Poltava.