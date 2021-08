O efeito de Messi no PSG começou nas redes sociais: 1,2 milhões de fãs em três dias

Enquanto se aguarda a chegada de Messi ao PSG, o clube vai conquistando seguidores em todas as redes sociais onde marca presença

Messi ainda não é jogador do PSG, mas poucos acreditam que depois de confirmar a saída do Barcelona o astro argentino não vá reforçar a constelação de estrelas do clube francês, em cujo plantel encontrará o internacional português ex-FC Porto, Danilo.

Ora, à falta de uma oficialização, abunda o interesse em volta do clube da Ligue 1, a começar pelas redes sociais. Onde, desde sexta-feira, a conta no Instagram do PSG ganhou quase 850 mil novos seguidores, além de somar mais 200 mil fãs no Facebook. "Se adicionarmos as páginas do Twitter e YouTube, chegamos a 1, 2 milhões de novos seguidores em três dias, sem contar com os recém-chegados esta segunda-feira", disse Christopher Toutin, da plataforma Talkwalker, um especialista em análise de redes sociais.

No Twitter, as várias páginas do clube em inglês, espanhol, português e árabe foram igualmente afetadas por este súbito interesse no PSG, particularmente a versão espanhola, que passou de 600 novos fãs por dia para 8500 desde sexta-feira.