O Manchester City, com Rúben Dias e Bernardo Silva (marcou) a titulares, empatou no sábado 1-1 em casa do Nottingham Forest, em jogo relativo à 24.ª jornada da Premier League. Aos 67 minutos, Erling Haaland, que costuma ser imperdoável na cara do golo, falhou o alvo em dois remates seguidos.

Veja o lance: