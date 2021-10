"Perdi tudo: casas, automóveis, casamentos, a minha reforma e o amor próprio"

Antigo jogador do Arsenal, Paul Merson abriu o coração e relatou momentos dramáticos.

Antigo internacional inglês e vencedor da Premier League, Paul Merson vive dias mais complicados por esta altura. O retirado futebolista revelou o seu vício por álcool, drogas e pelo jogo, e a forma como estes problemas levaram-no a uma situação de autêntico drama financeiro.

A pandemia da covid-19 não ajudou a controlar os problemas que o antigo jogador revelava já antes, bem pelo contrário, apenas piorou, e Merson acabou a apostar as poupanças da casa. Perdeu tudo e pensou em soluções bem drásticas

"Pensei: 'eu só me quero suicidar. Como é que fizeste isso? Como pudeste tirar-lhes as poupanças?' Durante a semana seguinte, costumava olhar para as crianças e odiava-me com todas as forças", revelou o antigo jogador do Arsenal.

Merson revelou que o valor que gastou no jogo ultrapassa os sete milhões de euros. O ex-jogador lamentou todos os danos que o vício lhe causou: "Perdi tudo: casas, automóveis, casamentos, toda a minha reforma e o amor próprio."