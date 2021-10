O discurso duro de Pogba: da "mentalidade" aos "golos estúpidos"

Médio do Manchester United reagiu após o desaire em casa do Leicester.

O Manchester United, com os portugueses Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes no onze titular, somou o terceiro jogo sem vencer na Premier League, ao perder no terreno do Leicester por 4-2. Uma má fase da equipa de Solskjaer que mereceu um discurso duro por parte de Pogba.

"Temos de encontrar a chave do que está a acontecer, porque merecemos perder. Temos de mudar algo. Não sei se é a mentalidade dos jogadores. Não sei o que é, mas é frustrante", afirmou o internacional francês após o encontro da oitava jornada.

"Se queremos ganhar a Liga, estes são os jogos que é preciso ganhar, embora sejam muito difíceis. Precisamos de encontrar mentalidade e estratégia para ganhar. Para ser sincero, tivemos jogos como este durante muito tempo e não resolvemos o problema. Concedemos golos fáceis e muito estúpidos", acrescentou Pogba.

O United está provisoriamente no quinto lugar do campeonato, com 14 pontos.