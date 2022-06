O discurso de despedida de Marcelo: a emoção e o agradecimento especial a uma lenda

Lateral teve direito a uma cerimónia de despedida no Santiago Bernabéu

Emoção no discurso: "Quero agradecer ao clube, aos meus colegas de equipa com quem tive a sorte de jogar ao longo dos anos, aos treinadores, aos homens dos equipamentos, que são como família, às pessoas que trabalham na residência, aos seguranças, aos que trabalham atrás de nós.... Só nos dedicamos a jogar futebol, mas gosto de reforçar que para podermos jogar, há pessoas atrás de nós e eu aprendi isso no Real Madrid. Quero agradecer ao Real Madrid por tudo isto. Acordei todos os dias da minha vida com a alegria de estar no melhor clube do mundo. Os meus filhos viram que eu tenho sido capaz de jogar no melhor clube do mundo."

Agradecimento a Raúl: "Quero agradecer à minha mulher, que me deu os meus filhos, que são maravilhosos. Formámos juntos uma família. Se eu sou o que sou hoje é por vossa causa. Agradeço a todos os que fazem parte disto. Quando deixei o Brasil tinha em mente jogar por uma grande equipa e jogar na Liga dos Campeões. Quando assinei pelo Real Madrid, na minha cabeça pensei que podia chegar ao topo, e aqui sou o jogador com mais títulos na sua história. Gostaria de fazer uma menção especial ao Raúl. Quando o meu filho nasceu, o senhor, como capitão, ensinou-me muito. Deu-nos um cesto com muitas coisas e não posso esquecer isso. A partir daí, comecei a vê-lo como um exemplo e quis segui-lo. Hoje deixo aqui a possibilidade de dizer que o senhor tem sido o meu exemplo."

Mensagem final: "Saio daqui de cabeça erguida. A minha família está muito orgulhosa de mim. Tenho sorte, tudo o que tive na minha vida foi com o trabalho, mas tive sorte com as pessoas que tive ao meu lado. Muito obrigado a todos vós. Não é um adeus, não sinto que vou deixar Madrid. Se não me deres um bilhete, terás um problema. Quando digo que o futuro do Madrid é muito seguro, digo que o Madrid é muito promissor, como sempre foi. Incluo o meu filho, que está na formação. Cheguei em criança e vou-me embora como homem."