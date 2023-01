Testemunho de Jura, um antigo jogador brasileiro que teve o momento alto no São Paulo.

Jurandir Fatori jogou como lateral-direito e conheceu o ponto alto no ano de 1993, quando se sagrou campeão mundial ao serviço do São Paulo. O antigo jogador brasileiro, hoje com 51 anos, participou na série "Jogo do dinheiro", do GloboEsporte, e contou como chegou à falência.

"Eu vivi muito, curti muito, mas, no momento em que eu mais queria curtir, que é hoje, com a minha família e o meu filho, não consigo. Queria aproveitar mais a vida, mas o que fiz foi bom só para mim", disse Jura, como ficou conhecido no mundo do futebol.

"Consegui comprar as minhas coisas. Tive casa, apartamento, uma quinta, o carro do ano... O dinheiro foi embora na noite, na mulherada e nos maus investimentos. Foi uma empolgação de certas coisas", justificou o antigo jogador também de Flamengo e Athletico Paranaense, entre outros clubes.

Jura trabalhou durante muitos anos num restaurante atualmente é professor numa escolinha de futebol em Piracicaba, interior de São Paulo.