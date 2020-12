O dia em que Bielsa descobriu Messi: "Marcelo, o vídeo não está acelerado, ele joga assim"

Marcelo Bielsa era selecionador da Argentina e Messi um puto de 16 anos do Barcelona, quando o adjunto Claudio Vivas lhe mostrou as imagens incríveis do que viria a ser uma estrela do futebol mundial.

A história está no livro "Messi, o génio incompleto", da autoria do jornalista argentino Ariel Senosiain, e relata o momento em que Marco Bielsa teve o primeiro contacto com o talento de Lionel Messi. Foi Claudio Vivas, adjunto do então selecionador da Argentina quem lhe mostrou as imagens de um puto de 16 anos do Barcelona.

Bielsa viu um vídeo de Messi com a bola nos pés e pediu para rever as imagens, mas em velocidade normal. "Marcelo, é normal. Não é acelerado. Ele joga assim", respondeu Claudio Vivas, e desde então não o perderam de vista.