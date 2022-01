O alegado desejo de Haaland e a entrada em cena de Pep Guardiola

Jornal "As" avança esta quinta-feira com novos dados sobre a situação do avançado do Borussia Dortmund.

Apesar de Mino Raiola, agente de Erling Haaland, ter alegadamente feito um pacto com Joan Laporta, presidente do Barcelona, para que o avançado norueguês rumasse ao emblema "blaugrana" se ou quando o clube reunir o valor necessário para poder concluir uma transferência de tal calibre, o jornal "As" avança esta quinta-feira com novos dados sobre a situação do jogador.

De acordo com o diário desportivo espanhol, e ao contrário do que avançara o programa "Deportes Cuatro", o avançado do Borussia Dortmund terá dado instruções ao seu representante para que alcançasse o mais rapidamente possível um acordo com o Real Madrid.

No entanto, e ainda segundo o "As", Pep Guardiola terá novamente entrado em cena, pedindo ao Manchester City que fizesse um "esforço definitivo" pelo internacional norueguês. De recordar que o treinador espanhol perdeu Kun Aguero e, mais recentemente, Ferran Torres, pelo que ficou apenas com Gabriel Jesus para a posição, daí a sua insistência em contratar Erling Haaland.