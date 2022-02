O desabafo de Van Dijk, após a lesão: "Sentia-me um pouco subestimado"

Central contou as sensações no regresso ao mais alto nível, depois de uma lesão muito grave que o afastou durante meses dos relvados

Sendo um dos centrais mais cotados do planeta, Van Dijk viu-se impedido de dar o contributo ao Liverpool durante muitos meses da época passada, depois de uma lesão gravíssima. O central destacou que não foi fácil voltar ao mais alto nível, especialmente pelo que se dizia de fora.

"Por vezes sentia-me um pouco subestimado, como se as pessoas agissem como se nada tivesse acontecido e tudo fosse normal. Não é muito normal, depois da lesão que tive, poder jogar já esta quantidade de jogos, na minha opinião. Não é que esteja inseguro e precise de ser reconhecido a toda a hora, de forma alguma, mas estava ansioso por voltar de uma lesão como esta", afirmou, em entrevista ao Daily Mail.

O central, normalmente muito elogiado pela crítica, destacou as dúvidas que sempre pairaram na sua cabeça neste processo de retorno ao futebol do mais alto nível em Inglaterra e na Europa.

"As dúvidas foram crescendo. As pessoas diziam. 'Ele não vai voltar tão bem como queria', mas assim que fazia um bom jogo, era 'Ele está de volta ao seu melhor'. Nunca houve nada no meio. Pensas demasiado em tudo", explicou.