O desabafo de Tuchel: "Há tantas coisas mais importantes do que o futebol..."

Em direto para a Sky Sports, Thomas Tuchel, treinador do Chelsea, voltou a desvalorizar a situação do clube, a contas com várias restrições económicas desde a aplicação de sanções a Roman Abramovich, dono do clube, por parte do Governo britânico

"É verdade que é difícil focarmo-nos só no futebol. A situação na Ucrânia é horrível, a forma como a Rússia deu início à guerra também, foi inaceitável. Há coisas muito mais importantes do que o futebol. Existem crianças a morrer, existem outras guerras a acontecer neste momento, ainda existe muita influência do coronavírus [Covid-19], pessoas a morrer por causa do vírus, e existem trabalhos muito mais importantes do que o meu", começou por dizer o técnico dos blues.

"Situação no Chelsea é um problema? [Pergunta do jornalista] Dizer isso deixa-me desconfortável, porque ninguém pergunta [nada] a uma enfermeira, que está a cuidar da família e que vai ao hospital ao mesmo tempo que não tem nenhuma certeza sobre o seu futuro ou sobre o coronavírus [por exemplo]. Existem tantas pessoas por aí a ajudar em cenários de guerra, a ajudar crianças, que arranjam água e medicamentos...", refletiu.

Existem tantos trabalhos que importam mais do que ser treinador de futebol e deixa-me desconfortável estar a dizer que isto [situação do Chelsea] é um problema, porque nós continuamos a ser extremamente privilegiados e, na minha opinião, é quase como uma obrigação minha ter de me concentrar no que tenho e no que faço. Continuo a fazer parte de um grande clube e repito, sou privilegiado e é por isso que tentamos aproveitar o momento e ver o que acontece nas próximas horas porque as coisas têm mudado rapidamente", concluiu Tuchel.