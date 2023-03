O desabafo de De Gea: "Sei que mensagens destas não caem bem..."

Guardião espanhol recorreu às redes sociais para reagir à goleada sofrida pelo Manchester United na casa do Liverpool, por 7-0

David de Gea recorreu às redes sociais para reagir à humilhação sofrida pelo Manchester United na casa do Liverpool, por 7-0. O guardião dos red devils lamentou a exibição da equipa, em Anfield.

"Sei que mensagens destas não caem bem em dias assim. O que aconteceu ontem foi um momento desastroso para todos nós e resultados assim não deviam acontecer, especialmente tendo em conta o nosso percurso. Temos um dever neste clube, a responsabilidade de representar o símbolo. Mas também temos muitas oportunidades para olhar em frente, e há muitos jogos por disputar e nos quais precisamos de nos focar", escreveu, na sua conta de Twitter.

No final do encontro, Erik Ten Hag já tinha deixado muitas críticas à equipa, classificando a exibição dos red devils no clássico como "nada profissional".

"Eu disse no balneário que isto é inaceitável. Mas também foi só um jogo. Vamos recuperar e esta equipa é forte o suficiente. Vamos fazer um 'reset' e recuperar disto", referiu o técnico neerlandês.