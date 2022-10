"O Darwin trata do corpo de uma forma incrível. É louco, é como o Ronaldo"

David Badia, antigo treinador de Darwin no Almería, diz que o avançado uruguaio o faz lembrar Cristiano Ronaldo pela forma como tem cuidado com o físico.

O portal britânico The Athletic foi ao passado de Darwin Núñez e conta a história e o percurso do avançado do Liverpool, que em dezembro de 2017 sofreu uma lesão muito grave que poderia ter colocado um fim à carreira do ex-Benfica.

Quando jogava ainda nos sub-23 do Peñarol, o uruguaio sofreu uma lesão no joelho - rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo -, foi operado e regressou ao ativo, mas ainda com muitas dores. Depois, já a treinar com a equipa principal, e devido à dor intensa que sentia, descobriu que tinha um crescimento ósseo extra naquele joelho e teve, mais uma vez, de ser operado.

Após esta intervenção cirúrgica, Darwin voltou à melhor forma e foi evoluindo até chegar a Anfield. Mas antes passou pelo Almería, na altura na segunda divisão espanhola, e encontrou David Badia, então treinador-adjunto daquela equipa. E o técnico tem muitos elogios a fazer ao jogador com quem trabalhou, começando pelo cuidado que tem com o corpo.

"Ele trata do corpo de uma forma incrível. É louco, é como o Ronaldo. Passa os dias a tratar do corpo e tem muito cuidado com a alimentação", detalhou.

Outra coisa que impressionou muito foi a velocidade que o atacante tem mesmo depois da lesão grave que sofreu no joelho. "Ele era melhor do que outros jogadores que não tinham passado por este tipo de operação. Normalmente, um jogador perde um pouco de velocidade com estas lesões. Se ele é assim agora, nem imagino como seria rápido antes de ser operado", afirmou David Badia, ao The Athltic.

"Ele tinha uma velocidade incrível e conseguia mantê-la durante uma longa distância - de 25 a 30 metros - o que fez a diferença contra equipas que jogavam com pressão alta sobre o avançado. Ele encontrava espaço e fazia a diferença com a sua incrível velocidade", acrescentou.