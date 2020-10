"O Cristiano saiu, mas a Serie A não cresceu tanto quanto pensávamos"

Presidente da Liga de Clubes espanhola esteve presente no Festival de Desporto, acompanhado por Carles Puyol e Iker Casillas

O presidente da LaLiga, Javier Tebas, exprimiu satisfação por Leonel Messi ter permanecido no Barcelona e assumiu que o organismo "preparou as saídas de jogadores importantes", como Cristiano Ronaldo para a Serie A, competição que "não cresceu" como esperado com a chegada do internacional português.

"É melhor que Messi tenha ficado no Barcelona, porque o seu valor é enorme, mas há anos que nos preparávamos para que as saídas de jogadores importantes não fossem um trama. O Neymar foi para o Paris Saint-Germain e a Ligue 1 não cresceu muito. Depois o Cristiano foi para a Serie A, mas não cresceu tanto quanto pensávamos", afirmou Tebas, durante o Festival de Desportos, iniciativa da autoria do jornal italiano "La Gazzetta dello Sport".

Javier Tebas salientou que a possível saída de Leonel Messi do Barcelona, único clube que representou até ao momento na carreira, não teria influência na visibilidade e valia do principal campeonato espanhol, já que as receitas televisivas estão asseguradas no futuro.

"Nós já vendemos os direitos televisivos da LaLiga para os próximos quatro anos e por isso o panorama não mudaria muito (caso Messi saísse). Nenhum país nos disse que queria deixar de pagar direitos. Consolidamos um conceito, uma competição", sustentou o presidente da LaLiga.

Javier Tebas frisou que as saídas de Neymar, para o Paris Saint-German, e de Cristiano Ronaldo, que trocou o Real Madrid pela Juventus, não impossibilitou "continuar a vender direitos", pelo que o "comboio da LaLiga" continua a viajar.

O líder máximo do organismo que tutela o futebol profissional espanhol vincou que "não existe um jogador que transforme um campeonato".

Porém, haveria um cenário que poderia ter deixado Javier Tebas com motivos de preocupação quanto ao futuro da LaLiga. "Se tivessem saído, ao mesmo tempo, Messi e Cristiano, ficava preocupado, mas a saída de um jogador não nos prejudica", garantiu.

Durante o Festival de Desportos, da "La Gazzetta dello Sport", Javier Tebas afiançou também que para a LaLiga "alcançar" o estatuto económico da Premier League seria preciso que Espanha "tivesse mais 30 milhões de habitantes".